Calcio mercato: l’Ostiamare sta per definire cinque nuovi acquisti

Sempre più insistenti le voci che danno il mister David D’Antoni alla guida della squadra di serie D

di Umberto Serenelli

Manca solo la conferma ufficiale. L’allenatore dell’Ostiamare per la stagione calcistica 2025/26 l’esperto David D’Antoni. Nel quartiere generale del club targato Daniele De Rossi bocche ancora cucite perché il sodalizio è ancora impegnato in una campagna acquisiti per gettare le basi con cui arrivare a disputare una stagione di alto livello.

Le attenzioni del direttore sportivo Adriano D’Astolfo, sono puntati su giocatori esperti che conoscono bene le insidie nasconde dalla quarta serie e che sono stati protagonisti di salti di categoria, indossando la casacca di blasonate società.

Stando alle voci sul calcio mercato, ai lidensi piace il 34enne centrocampista Marco Spinosa che vanta un curriculum molto interessante ed è stato tra gli “interpreti” della recente promozione del Guidonia in serie C. Nel suo percorso calcistico rientrano esperienze con Treviso e Rimini.

Ai gabbiani piace anche Davide Buono, classe 1990, un centrocampista arretrato dai piedi buoni che ha già militato nelle fila dell’Ostiamare, la stagione 2023-24, lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi tirrenici per le illuminanti giocate nella zona nevralgica dove ha avuto la capacità di dettare i tempi giusti delle azioni al gruppo. Buono vanta di aver vestito maglie di team come Monterosi, Flaminia e Albalonga.

Nel taccuino del ds biancoviola sembra ci sia finita anche la punta Samuele Vianni, un attaccante di peso che ha militato in collettivi come Virtus Entella, Trento e Piacenza oltre a diversi complessi di quarta serie.

Dovrebbe lasciare il Serravezza, per approdare sulla riva del Tirreno, anche Danilo Greco, 27enne centrocampista che ha giocato con Akragas, Budoni e Orvietana. Nella lista dei neo-acquisti sembra ci sia finito anche l’esperto Danilo Piroli del Guidonia. Piroli è stato apprezzato a Prato, Benevento a con la Nocerina. Il granitico difensore è già passato per Ostia e quindi conosce l’ambiente dove incontrerà il suo “vecchio” compagno di tante battaglie D’Astolfo, oggi direttore sportivo.

A quest’ultimo spetterà il compito di scegliere alcuni giocatori, da aggregare alla prima squadra, che hanno vinto lo scudetto con la categoria Under 19 Nazionale: impresa storica quella compiuta dai gabbiani che hanno iscritto per la prima volta il nome dell’Ostiamare nell’albo d’oro della manifestazione tricolore. Per tale motivo, domani pomeriggio, i baby campioni d’Italia saranno ospiti in Campidoglio del Sindaco di Roma Capitale.

“Stiamo lavorando di concerto con lo staff tecnico per tesserare giocatori motivati e convinti di sposare questo nuovo progetto dell’Ostiamare – sottolinea il ds D’Astolfo – La determinazione dei ragazzi deve essere il motore del nuovo ciclo iniziato da Daniele De Rossi. Quanto prima verranno ufficializzati i nomi degli acquisti che faranno parte della rosa allestita per la stagione 2025-26 che inizierà la preparazione il 21 luglio sul rettangolo verde dell’Anco Marzio“.

I primi di agosto, invece, la comitiva dovrebbe partire per il ritiro in una località che il sodalizio di via Amenduni non ha ancora ufficializzato.