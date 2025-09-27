Caricamento...

sabato, 27 Settembre 2025

Calcio, L’Ostiamare punta alla vittoria nella trasferta di Ascoli

I tirrenici vogliono continuare a far sognare i tifosi lidensi

 

 

di Umberto Serenelli

 

 

Mister David D’Antoni carica l’Ostiamare alla vigilia della trasferta che porterà la capolista ad affrontare l’Ascoli. L’obiettivo dei gabbiani è quello di continuare a far sognare i tifosi e per questo punteranno al quinto successo consecutivo per consolidare il primato.

 

“Affrontiamo questo difficile impegno con il morale alto – dice l’allenatore D’Antoni – ma consapevoli delle insidie che nasconde. I risultati ottenuti fin qui dall’Ascoli non sono in linea con la loro programmazione anche se la squadra si è misurata con ottimi collettivi. Conosciamo il valore dei nostri avversari, che è da primi posti, ecco perché non vogliamo invertire la nostra rotta e quindi puntiamo a vincere”.

 

 

Il mister precisa che i ragazzi sono cresciti sotto il “profilo del gioco e questo è un segnale positivo” ma non ha escluso che potrebbe “arrivare qualche ostacolo”. Ribadisce poi che il “gruppo ha ancora un ampio margine di miglioramento” e in questo è stimolato dal fatto che vede tutti i giorni il presidente Daniele De Rossi seguire le sedute dei tirrenici.

 

 

“Siamo stati inseriti in un girone abbastanza equilibrato – conclude – in cui ci sono società storiche molto seguite. Anche se presenta trasferte lunghe il raggruppamento mi piace”.

 

 

L’intesa tra mister e giocatori è già a un buon livello e ciò viene confermato dalle scelte di D’Antoni in occasione degli ultimi due incontri casalinghi. Schierare il baby Menichelli e l’esperto Gueye, nei minuti finali, è stato fondamentale perché i due finalizzatori sono stati determinati per la vittoria.

 

 

