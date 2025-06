Calcio – L’Ostiamare conquista lo scudetto con l’Under 19 nazionale

L’undici di mister Cuomo prevale 3 a 1 ai danni del Fiorenzuola

di Umberto Serenelli

La sorprendente Ostiamare conquista lo scudetto con squadra Under 19 nazionali. L’undici di mister Sandro Cuomo prevale infatti sul Fiorenzuola 3 a 1 e porta a casa il titolo italiano.

Per la prima volta, nella storia del sodalizio tirrenico, il club del “padron” Daniele De Rossi iscrive il suo nome nel prestigioso albo d’oro.

Al comunale “Piero Torrini” di Sesto Fiorentino sono scesi in campo 11 leoni caricati dall’esperto mister Sandro Cuomo che è riuscito a calare nel gruppo la necessaria concentrazione per farlo prevalere. I locali, infatti, passano a condurre il match con una rete Pettrich e raddoppiano nella seconda frazione di gioco grazie Menichelli. Per nulla paghi, i gabbiani continuano spingere fino a mettere in cassaforte il risultato con la terza rete del bomber Marrali.

“Vittoria meritata e traguardo importante quello raggiunto dai nostri ragazzi”, commenta al termine della premiazione il Direttore generale dei tirrenici, Ferruccio Mariani