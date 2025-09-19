Calcio, l’Ostiamare a San Marino per consolidare il primato

La comitiva tirrenica raggiungerà il ritiro di Cattolica domani al termine della seduta di rifinitura
di Umberto Serenelli
Contro il San Marino la sorprendete Ostiamare è a caccia del terzo successo consecutivo per allungare il passo in vetta al raggruppamento F del campionato di serie D. La partenza della comitiva tirrenica, per il ritiro di Cattolica è prevista domani al termine della rifinitura sul tappeto verde dell’Anco Marzio.
“Nell’ambiente si respira tanto entusiasmo e le sensazioni sono tutte positive – sottolinea l’allenatore David D’Antoni – Il San Marino ci aspetterà e sappiamo di incontrare una squadra che viene da due sconfitte per cui cercherà di metterci in difficoltà per centrare il primo risultato utile. Dipende tutto da noi e quindi sarà necessario partire forte e indirizzare subito la partita in nostro favore per togliere le certezze agli avversari. Dalla squadra mi aspetto questo”.
I bianco-viola si presentano a questo appuntamento forti dei successi contro l’Ancona, seguita dall’affermazione interna sulla Maceratese. Contro quest’ultima i gabbiani hanno avuto la bravura di mettere in luce la necessaria determinazione per conquistare l’intera posta in palio grazie alle reti di Menichelli e Spinosa. Nella zona nevralgica è emersa la personalità della coppia Buono-Spinosa che hanno imposto la loro tecnica e ispirato la manovra offensiva con cui la prima linea è riuscita a trovare i varchi giusti nella difesa dei marchigiani.
“Sia Buono che Spinosa sono giocatori che conosco da tempo e mi auguro che possano continuare a dare la loro qualità in questa categoria. Nel tre partite ufficiali, compresa la Coppa Italia, ho avuto modo di apprezzare l’unità e lo spirito mostrato dal gruppo. Credo che questo sia importante e dal mio punto di vista siamo avanti. Sotto l’aspetto tattico, invece, dobbiamo ancora crescere quindi è necessario continuare a lavorare”.
C’è molta attenzione in casa viola per la crescita dei baby e, domenica scorsa, nella lista dei giocatori scelti dall’allenatore erano presenti giovani come Marrali e Menichelli, oltre ai classe 2008 Carpita e Felici. L’attaccante Menichelli è entrato nel corso della ripresa e sbloccato la partita.
“Per me è stato facile aggregare al gruppo gli ex juniores nazionali perché alcuni ragazzi sono promettenti, hanno ancora un ampio margine di miglioramento e quindi possono darci una grossa mano”, conclude D’Antoni.