Calcio, Fregene Maccarese resta al secondo posto in classifica

Domenica scontro con il Città di Forma

Il Fregene Maccarese vince al “Paglialunga” la gara infrasettimanale contro il Priverno e resta secondo in classifica a tre punti dalla capolista PC Tor Sapienza. Domenica avrà luogo l’importante scontro in casa del Città di Formia, terzo in classifica ad un solo punto di distanza dai biancorossi.

Il match della giornata di ieri termina due a zero per i padroni di casa che realizzano un gol per tempo. Il risultato è sbloccato al 22’pt grazie alla rete di Sardone.

Nella ripresa i biancorossi, poco lucidi, sprecano svariate occasioni sotto porta con Dipilato e Colace. È lo stesso Colace però a trovare il gol del due a zero finale al 44’st infilando di testa il pallone a rete.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C

33^ GIORNATA

FREGENE MACCARESE – PRIVERNO 2-0

FREGENE MACCARESE: Teti, Colace, Natalini (45’st Gulli), Greco (26’st Rossano), Attardo, Stendardo, Sardone (39’st Guagliano), Rizzitelli, Dipilato, Scifoni, Gallinari. A disp.: Pacelli, Territo, Auriti, Marchese, Gonnelli, Spennacchio. All.: Natalini.

PRIVERNO: Palombo, De Rossi, Fanti, Franciosi (37’st Camara), Mollo D., Valente, D’Orso, Bono (29’st Solda), Mollo M., Utzeri, Nogarotto. A disp.: Vellucci, Nocera. All.: De Filippis.

ARBITRO: D’Adamo di Roma 2. Assistenti: Arseni e Castrucci di Ostia Lido.

MARCATORI: 22’pt Sardone, 44’st Colace.