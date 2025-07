Calcio, al mister David D’Antoni affidate le redini dell’Ostiamare

Il ds Adriano D’Astolfo annuncia l’acquisto del baby portiere dell’Empoli, Filippo Lapo Vertua

di Umberto Serenelli

La notizia è finalmente ufficiale. Il “Patron” dell’Ostiamare Daniele De Rossi, affida la panchina della compagine che milita in serie D, all’esperto David D’Antoni (a sinistra della foto assieme al ds D’Astolfo).

In casa lidense si volta pagina e inizia ad operare la nuova gestione, quella dell’ex bandiera della Roma, con uno staff che è chiamato a rilanciare le legittime aspirazioni dei tifosi residenti ad Ostia. Mentre sono in corso le operazioni per la sistemazione dell’impianto sportivo “Anco Marzio”, i riflettori vengono spostati sulla presentazione di una squadra in grado di far sognare i fedelissimi.

Attenzioni dunque puntate su D’Antoni il quale vanta una grossa esperienza sulla panchina di team di quarta serie. “È un allenatore che il sottoscritto e la società stimano molto sotto il profilo tecnico e umano – precisa il ds dell’Ostiamare, Adriano D’Astolfo – Siamo convinti che queste peculiarità fanno parte e rispecchino gli indirizzi del nuovo ciclo. Per tale motivo abbiamo sottoscritto un contratto biennale con il nuovo trainer”.

Per quanto concerne il calcio mercato tanti sono i nomi finiti sul taccuino di D’Astolfo che si riserva di rivelarli a fine settimana quando sembra prevista una conferenza stampa di presentazione non solo del mister D’Antoni ma da una raffica di nuovi giocatori che indosseranno la casacca bianco-viola.

“Per il momento posso solo dire che abbiamo prelevato il portierino della Primavera dell’Empoli, classe 2006, Filippo Lapo Vertua – aggiunge – Un estremo difensore giovane ma con una buona struttura fisica e molto reattivo tra i pali. Sono convinto che abbia tutti i requisiti per disputare una buona stagione a difesa dei nostri colori”.

È conto alla rovescia per l’avvio della preparazione, prevista il 21 luglio sul rettangolo verde dello stadio via Amenduni, affidata a Davis Trinca. I primi di agosto la comitativa tirrenica partirà per il ritiro di Cascia. Le attenzioni dei tifosi sono comunque puntate sui nuovi volti che il vertice societario sta trattando e è in procinto di ufficializzare. In base ai rumor nell’elenco ci sono il giovane difensore Pietro Giordani, classe 2002, proveniente dal Guidonia Montecelio.

I gabbiani sembrano interessati al portiere Francesco Midio del Civitavecchia. Dovrebbe arrivare sulla riva del Tirreno anche il 34enne centrocampista Marco Spinosa, uno dei protagonisti della promozione del Guidonia. Si parla anche del ritorno di Davide Buono, un centrocampista che ha già giocato con i lidensi.

A D’Astolfo&Co non dispiace l’attaccante Samuele Vianni, che vanta un trascorso con Virtus Entella, Trento e Piacenza. Nel mirino sembra ci sia finito anche Danilo Greco, centrocampista del Seravezza dopo aver guidato la prima linea di Akragas, Budoni e Orvietana. Le indiscrezioni sulla campagna acquisti dovrebbero portare al tesseramento del veterano Danilo Piroli del Guidonia, con alle spalle esperienze in quel di Prato, Benevento e Nocerina.

“Stiamo per ultimare una buona campagna acquisti – conclude D’Astolfo – e valutare inoltre la ‘promozione’, nella rosa della serie D, dei giovani emergenti: Marrali, Corradi, Pettrich, Pizzonia, Menichelli e Tugulschi. Puntiamo poi a dare in prestito il baby del 2008 Davide Toci al Pomezia Calcio”.