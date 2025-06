Calcio, a Fiumicino il “Campionato Nazionale Over 50”

Presso lo stadio Pietro Desideri, il 28 e 29 Giugno, la terza fase di qualificazione

di Fernanda De Nitto

Si terrà il prossimo 28 e 29 Giugno presso lo Stadio Pietro Desideri di Fiumicino la terza fase di qualificazione del Campionato Nazionale Over 50 “Memorial Davide e Fabio Massimiani”.

Il Campionato è organizzato con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, insieme con l’Associazione Centri Sportivi Italiani ACSI, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

L’evento, promosso dalla squadra Over 50 Fiumicino SC26, prevede la partecipazione di ulteriori cinque compagini, che sono: Nazionale old glorie Italia (Roma), SMR Roma, La Fenice Roma, Real Mepa Salerno e Atletico Sorrento.

Le squadre si sfideranno tutte, una contro l’altra, in un girone all’italiana con cinque partite al giorno, a partire dalle ore 8.00 del mattino, fino a circa le ore 13.30. Le prime tre vincitrici accederanno alle fasi successive di qualificazione che porteranno alla finale del campionato prevista a Cattolica.

Le partite sono organizzate come qualsiasi gara di calcio, con le uniche differenze riguardanti la durata della competizione prevista in 40 minuti totali, con 20 minuti a tempo, e la possibilità di fare un numero elevato di cambi tra i giocatori tesserati presenti in panchina. L’evento è a ingresso libero e gratuito.

La competizione sportiva è stata promossa, per ricordare due importanti protagonisti della storia sportiva locale, Davide e Fabio Massimiani, grandi appassionati di calcio, da sempre vicini alla squadra Over 50 Fiumicino SC26. Nel corso dell’evento gli organizzatori omaggeranno la famiglia di un simbolico riconoscimento, a perpetuo ricordo di due grandi “ragazzi di Fiumicino”.

Le premiazioni delle squadre classificate si terranno una volta concluse tutte le partite, nella tarda mattinata di domenica 29 giugno, presso il campo sportivo Garbaglia, con a seguire un momento conviviale per tutti i club partecipanti.