Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 3 Dicembre 2025

“Best Woman 2025”, il 7 dicembre Fiumicino pronta ad accogliere la 32ª edizione

La storica 10 km si conferma una delle gare su strada più rappresentative del panorama podistico laziale e nazionale

 

Tutto pronto per la Best Woman 2025– Trofeo Aeroporti di Roma che torna a Fiumicino domenica 7 dicembre 2025, con partenza alle ore 9:00 da via Lorenzo Bezzi e arrivo all’interno del Parco di Villa Guglielmi.

 

Giunta alla 32ª edizione, la manifestazione organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida di UISP e della Federazione Italiana di Atletica Leggera – FIDAL Lazio, è omologata e certificata FIDAL e rientra a pieno titolo nel circuito nazionale delle corse su strada. Un appuntamento di prestigio, riconosciuto per la qualità tecnica del percorso e per la sua capacità di richiamare atleti da tutta Italia.

 

TOP RUNNER Tra i top runner femminili torna a Fiumicino Sofia Yaremchuk (GS Esercito), detentrice del record della manifestazione (32:35). Un’atleta che detiene la miglior prestazione italiana di sempre in maratona femminile 2:23:16 (Valencia 2023), e la migliore prestazione di sempre in mezza maratona (Napoli 2024). Protagonista a livello internazionale con 31:39 nei 10 km (Bruxelles 2025) e anche Best Woman delle edizioni 2018 e 2019. Con lei Erika Sorrentino (Atletica Bracco Milano), classe 1998, allenata da Angelo Carosi, seconda ai Campionati Italiani e finalista oro nei 3000 siepi a Caorle (PB 10:26). Tra gli uomini, attesi Umberto Persi (AT Running Orte), campione europeo Master 35 di mezza maratona, e Gianfilippo Grillo ( I love Run AthleticTerni), atleta da 2:25 in maratona e 31:21 nei 10km su strada, anch’egli allenato da Carosi.

 

Il percorso, veloce e lineare, è uno dei punti di forza della gara: poche curve e lunghi rettifili che attraversano le vie principali di Fiumicino – dalla partenza in via Bezzi, da via Giulio Romano a via delle Ombrine, via Foce Micina e via Torre Clementina – per poi tornare sul lungomare, con arrivo nel verde di Villa Guglielmi.

 

Come indicato nella piantina del percorso Best Woman, il ritrovo atleti e l’arrivo della gara non saranno più all’interno dell’impianto di atletica “Vincenzo Cetorelli”, attualmente interessato da lavori di rifacimento e ristrutturazione. Il Parco di Villa Guglielmi (viale di Villa Guglielmi) ospiterà il villaggio Best Woman, con i consueti servizi per atleti e associazioni partecipanti: ristoro finale, deposito borse, premiazioni, accoglienza, punto sanitario e area associazioni.

 

Accanto alla gara competitiva, torna anche la Camminata in Rosa, la passeggiata non competitiva di 4 km contro la violenza di genere, con partenza alle ore 10:00 all’interno del Parco di Villa Guglielmi. Un momento di partecipazione e sensibilizzazione aperto a tutti e tutte, simbolo di sport e comunità. Alla manifestazione saranno presenti Claudio Martelli, presidente FIDAL Lazio, e Simone Menichetti, presidente UISP, e le principali autorità del Comune di Fiumicino. La Best Woman 2025 – Trofeo Aeroporti di Roma si conferma così come una delle gare su strada più rappresentative del panorama podistico laziale e nazionale.

 

 

