Basketmercato, colpaccio della Supernova: tesserato il play Manzo

“Sono davvero contento di entrare a far parte della famiglia rossonera”

Che colpo per la Supernova Fiumicino, un grande colpo di basketmercato. Per il roster della C Unica il numero uno Laurenza ha portato a termine il tesseramento del playmaker classe 1998 Simone Manzo.

Cresciuto nell’Alfa Omega, dove poi fa il debutto tra i grandi giocando in C Gold, il neo rossonero nel 2017-18 sale decisamente di livello iniziando il suo percorso in B Nazionale: prima una stagione a Scauri, poi un’altra a Domodossola e infine un’altra ancora a Cassino. Nel 2020-21, invece, decide di fare ritorno a casa (Alfa Omega) dove viaggia a una media di 18 punti a partita nel campionato di C Gold, mentre nelle ultime due stagioni gioca con Viterbo prima in C e poi in B Interregionale.

Nell’ultimo campionato, però, un brutto infortunio lo tiene lontano dal parquet per diversi mesi: “Ed ecco perché avevo seriamente pensato di ritirarmi, poi all’improvviso è arrivata la Supernova e mi ha fatto ritornare l’entusiasmo. Un grande entusiasmo, sono davvero contento di entrare a far parte della famiglia rossonera – la confessione del play Manzo – Conosco la società, lo staff e i compagni di squadra, stimo tutti e sono convinto che insieme possiamo fare bene e divertirci. Sicuramente il livello del campionato è più alto rispetto al recente passato, ma costruendo un gruppo solido, e su questo non ho dubbi, si può fare bene. Non vedo l’ora di rimettermi in gioco facendo quello che più mi piace”.