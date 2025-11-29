Basket: Supernova cade a Cassino, serata da dimenticare 86-79

Mercoledì 3 dicembre la squadra di coach Pasquinelli tornerà in campo per il recupero di campionato contro Pontinia

Una brutta Supernova Fiumicino cade in casa della Virtus Cassino, 86-79 il punteggio finale di una gara strana. Stranissima. Dove gli errori e la mancanza di lucidità, in casa rossonera, la fanno da padrona per tutti i quaranta minuti.

Giocati tra pochi alti e tanti bassi. A dimostrazione di una serata completamente storta i tantissimi errori banali nonché gratuiti. Dopo un primo tempo vissuto di sprazzi (+3 ma anche -7), nella ripresa la Supernova è costretta costantemente a rincorrere.

Vero è che Cassino segna qualsiasi cosa lanci da dietro la linea dei tre punti, ma ha la capacità di gestire meglio i vari momenti chiave della gara. Norcino ci prova in tutti i modi con qualche canestro miracoloso a ridare speranza ai suoi, ma quasi allo scadere la sua tripla del possibile pareggio non entra e così la sconfitta diventa purtroppo realtà.

Mercoledì 3 dicembre la squadra di coach Pasquinelli tornerà in campo per il recupero di campionato contro Pontinia, palla a due alle 21:15 al Pala Supernova.

VIRTUS CASSINO-SUPERNOVA FIUMICINO 86-79 (18-19, 35-31, 59-53)

Supernova: Madonna, Norcino 27, Vivero 15, Galan 14, Parroccini 1, Bargiacchi, Alongi 7, Rinaldi 9, Gil, Colaiori 6. Coach: Pasquinelli