Atletica Villa Guglielmi, un weekend da protagonisti: Shablii firma la nuova MPI U18 nei 150 metri

Il giovane atleta autore di una prestazione di altissimo livello ha fermato il cronometro a 15.64

Un fine settimana da incorniciare per l’ASD Atletica Villa Guglielmi, protagonista tra Rieti e Civitavecchia con risultati di grande rilievo che confermano la qualità del lavoro svolto sul territorio e la crescita costante dei propri atleti, a partire dal settore giovanile.

A prendersi la scena è stato Artem Shablii (al centro della foto), autore di una prestazione di altissimo livello al Meeting Regionale di Rieti. Il giovane atleta ha fermato il cronometro a 15.64 nei 150 metri, stabilendo la nuova Miglior Prestazione Italiana Under 18. Con questo tempo Artem supera il precedente limite di categoria, migliorando il riferimento stabilito da Mattia Furlani e successivamente eguagliato da Edoardo Longobardi. Per Artem si tratta anche dell’esordio stagionale outdoor, in vista di una stagione che entrerà nel vivo nei mesi di maggio, giugno e luglio.

L’atleta, residente nel Comune di Fiumicino, era accompagnato in gara dal presidente della società e dal tecnico Emiliano Nerli, che ne segue da vicino la crescita sportiva. Accanto al risultato di vertice, arrivano segnali molto positivi anche dal vivaio della società. A Rieti, da segnalare l’ottima prova di Gabriele Cesarini, al primo anno cadetto, che ha chiuso i 150 metri in 18.06, oltre alla buona prestazione di Lorenzo Sacchetti.

Le soddisfazioni sono proseguite anche a Civitavecchia, dove la giovanissima Giorgia Chierchia (categoria ragazze, classe 2013) si è distinta in due prove di grande spessore. Nei 60 metri ha migliorato il proprio personale con 8.98, conquistando il quinto posto. Successivamente, nei 600 metri, ha ulteriormente alzato il livello della sua prestazione, chiudendo in seconda posizione con il tempo di 1:46.94 e migliorando ancora il proprio primato personale.

Un weekend che racconta non solo un grande risultato individuale, ma anche la solidità di un progetto sportivo capace di valorizzare talenti a ogni livello, dai più giovani fino alle categorie di vertice.

“Siamo estremamente orgogliosi di quanto visto in pista in questi giorni. Il risultato di Artem rappresenta un traguardo di grande prestigio, costruito con lavoro quotidiano, serietà e passione – commenta il presidente Ludovico Nerli Ballati – Allo stesso tempo, ci rende particolarmente felici vedere tanti giovani migliorarsi e competere con entusiasmo. Questo è il segnale più bello per il futuro della nostra società e per tutto il movimento dell’atletica sul territorio. Siamo fiduciosi che torneremo presto anche alla nostra pista del V. Cetorelli dove poter far crescere talenti come quelli che celebriamo oggi”.