Atletica leggera, la staffetta 4x100 del Lazio torna a vincere al prestigioso Brixia Meeting di Bressanone

Atletica leggera, la staffetta 4×100 del Lazio torna a vincere al prestigioso Brixia Meeting di Bressanone

Un risultato eccezionale con una frazione finale da urlo del campione dell’Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino, Artem Shablii

di Dario Nottola

Dopo 12 anni, nell’atletica leggera, la staffetta 4×100 del Lazio torna a vincere al prestigioso Brixia Meeting di Bressanone, tagliando il traguardo in 41.31. Un risultato eccezionale, frutto di una prova magistrale di tutto il quartetto, con una frazione finale da urlo del campione dell’Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino, Artem Shablii.

“Un momento storico per il movimento laziale e per la nostra Associazione – commenta il presidente dell’Atletica Villa Guglielmi, Ludovico Nerli Ballati – Questa vittoria è il frutto di un lavoro di squadra, passione e dedizione. Artem e tutto il team hanno dimostrato che con impegno e professionalità possiamo raggiungere traguardi straordinari. Siamo orgogliosi di rappresentare il Lazio con questo successo dopo tanto tempo”.

Ed ancora i 100 metri di Artem Shablii in 10.64, nuovo personale, gli sono valsi il terzo posto nella competizione. Giovane di origini ucraine, di Fiumicino, al primo anno di categoria e già in grande evidenza sin da cadetto.

Ma il weekend è stato ricco di altri grandi risultati per l’ASD Atletica Villa Guglielmi. Alla CorriMaccarese, gara in ricordo di Fabrizio Bossoni, splendide prestazioni dai master Marco Cacciamani, 5° assoluto e primo di categoria in 35:48, un vero esempio di tecnica e tenacia. Ottimi risultati anche da Andrea Valeri, Domenico Gurrado, Augusto Iadeluca, Matteo Scaccia, Siro Canteri, Noemi Bartomioli, Giuliano Gavioli, Giuseppe Lanteri, Gioacchino Perrino, Francesco Nazzaro, Laura Velardi, Antonino Dante.

Nei 200m CdS master a Colleferro, Luca Iacoponi (SM55) primo di categoria con un 26.25, 9° assoluto; Fulvio Fassone al ritorno in pista con 30.72 e poi, ottimi tempi per i giovani Antonio Camberini (Junior) 24.93 e Tommaso Papa (Allievi) 25.23.

“Questo weekend ha confermato l’emergere di una nuova generazione di atleti top e il valore della nostra grande famiglia sportiva, guidata dall’entusiasmo e dalla professionalità del tecnico Emiliano Nerli Ballati. Forza ASD Atletica Villa Guglielmi, continuiamo a correre insieme verso nuovi successi”, viene sottolineato