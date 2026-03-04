Regione Lazio: mercoledì istituzioni, parti sociali e pescatori a confronto per un settore in evoluzione

Previsto l’intervento dell’Assessore regionale al ramo Giancarlo Righini

Una parte considerevole del settore della pesca laziale, con i suoi interlocutori, incontra le istituzioni regionali in un appuntamento chiave promosso dalla Confsal pesca dal titolo: “I pescatori dialogo con la Regione: le nuove rotte nel Lazio per un settore in evoluzione”.

L’evento si terrà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 10 nella prestigiosa “Sala Mechelli” del Consiglio regionale del Lazio, Via della Pisana – Roma. Un momento cruciale per il settore della pesca laziale, che affronta sfide e opportunità legate alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e alle politiche regionali per il futuro del comparto marittimo. Seppur con grande attenzione a salvaguardare quanto di buono rimasto del presente, oggi i pescatori e gli operatori del comparto del Lazio guardano al domani con l’obiettivo di tracciare nuove rotte: dal dialogo con le istituzioni alle sinergie tra associazioni e cooperative per una filiera più competitiva e resiliente ed in linea con i programmi nazionali triennali per la pesca e l’acquacoltura 2025-2027.

All’incontro parteciperanno personalità delle associazioni di settore, delle cooperative e delle istituzioni: Aldo Benevelli (ASL Roma 3), Marco Bertucci (Regione Lazio), Salvatore Cicatello (Cooperativa marinai e caratisti), Raffaele Contino (Cooperativa Serafina), Emanuela Mari (Regione Lazio), Flaminia Mariani (Confsal Pesca), Giulia Mariani (Fesica agroalimentare e pesca), Marta Massaro (Cooperativa cavalluccio marino), Anna Maria Mele (Anapi Pesca), Paolo Pignalosa (Oceanis), Giancarlo Righini (Regione Lazio), Omero Schiumarini (Agripesca Lazio), Gennaro Scognamiglio (Unci Agroalimentare/Fueb). L’incontro sarà moderato da Rogero Fiorentino (giornalista).

“Confsal pesca promuove questo dialogo per trasformare le criticità in opportunità, garantendo un futuro sostenibile, sicuro e proficuo alla pesca e all’acquacoltura nel Lazio” hanno dichiarato gli organizzatori