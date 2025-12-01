Alexandru Ciumacov e Angela Mattevi vincono la “Fiumicino half marathon”

Nella 10 chilometri competitiva prevalgono Marco Tarnauceanu e Annalaura Bravetti

di Umberto Serenelli

Nella 22ma edizione della “Fiumicino half marathon” vincono Alexandru Ciumacov (Acsi Italia Atletica) e Angela Mattevi (Top Runners Castelli Romani). Alla corsa di 21 chilometri e a quelle della 10 competitiva e non hanno partecipato 1.427 runners che si sono sfidati su un percorso realizzato lungo le strade del comprensorio isolano dalla società Isola Sacra.

Nella 21 km presenti 885 podisti e il pronostico della vigilia è stato rispettato perché il favorito Alexandru Ciumacov ha vinto con 01:09:21, davanti a Luca Scaramucci (X-Solid Sport Lab) e Tommaso Bonaccorso (Atl. Monterondo). “Soddisfatto dell’ottimo tempo – sottolinea Ciumacov – È stato anche un buon test in vista della manifestazione di 10 km di cross per la quale mi sto preparando”.

Nella 21 km al femminile senza rivali Angela Mattevi (Top Runners Castelli Romani) che si è imposta con un 01:17:17. “Un buon tempo ma non sono soddisfatta perché posso fare meglio. Comunque, conto di migliorare le mie prove nella 10 chilometri del ‘Best Woman’ che si correrà domenica e nella 5 km di Bolzano”.

Nella 10 chilometri competitiva sono invece partiti 442 atleti: 331 maschi e 111 femmine, che hanno visto il veloce Marco Tarnauceanu (Kronos Roma) concedersi il bis. “Sono partito subito forte e, all’ottavo chilometro, ho impresso un’accelerazioni alla mia prestazione sino a fare il vuoto e arrivare a tagliare in traguardo in solitario”, dichiara Tarnauceanu, al termine della corsa.

Alle sue spalle è arrivato Matteo Barba (X-Solid Sport Lab) e Pavel Kastrytsa (Fiamme Gialle). Lo scettro della categoria donne è andato a Annalaura Bravetti seguita da Caterina Leuzzi (Atl. Colleferro-Segni) e da Maria Marotta (Calcaterra Sport). “Sono piacevolmente soddisfatta della mia prestazione – commenta Bravetti – Ho iniziato subito forte e distaccato le altre per cui ritengo giusto questo risultato”.

All’assessore Raffaello Biselli il compito di dare il via alla “Fiumicino half marathon” in viale Danubio. “Una bella giornata di sport – precisa l’amministratore – e un evento che ha richiamato nella nostra Città tanti runners”.

Soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento sportivo viene espressa a fine corsa dal vice-presidente della società organizzatrice Salvatore Marino.