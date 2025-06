A Roma tutti in pagaia sulle ‘rapide naturali’ del Tevere

Il 14 giugno in occasione del Giubileo dello Sport su Isola Tiberina

di Dario Nottola

Domenica 14 giugno, in occasione del Giubileo dello Sport, Roma ospiterà sull’Isola Tiberina il “Free Flowing River Paddling Festival”: un’opportunità per vivere l’emozione della pagaiata in acque mosse nel cuore della Capitale. Lo rende noto l’Associazione Sportiva Dilettantistica Discesa Internazionale del Tevere.

Il fiume, attraversando il centro storico della città, forma proprio all’altezza dell’Isola Tiberina due rapide naturali: una di 3° grado sotto Ponte Garibaldi, sul ramo sinistro del fiume, e una di 2° grado sotto Ponte Fabricio. Canoe, kayak, SUP, gommoni ed altre imbarcazioni a pagaia, dalle 10 alle 14, potranno scendere nel tratto di fiume tra i Ponti Garibaldi, Fabricio e Palatino. La giornata è organizzata dall’ASD Discesa Internazionale del Tevere e ASD Roma Adventure, affiliate ad UISP Roma, che patrocina l’evento con l’assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo di Roma Capitale. Partecipa l’associazione Isuppisti per

le attività con tavole, a ruote o a pagaia. La sicurezza in acqua sarà garantita dalla sezione Lazio di Rescue Project.

L’assistenza sanitaria sarà garantita dal gruppo acquatico della Croce Rossa Italiana Comitato Roma 8-11-12. L’evento si propone “anche, fin dal suo titolo, di promuovere “Free-flowing river restoration” per il ripristino ecologico e della connettività dei fiumi dei fiumi troppo spesso cementificati e frammentati”. Il ‘Free flowing river paddling festival’ sarà anche una vetrina dimostrativa delle proposte di valorizzazione e rigenerazione del fiume che le associazioni hanno avviato nell’ambito del del programma di azioni del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce attraverso la fruizione sportiva e ludico ricreativa dell’alveo e della banchina sinistra del tratto urbano del Tevere.

(Foto dal web)