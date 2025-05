Successo di visite per la mostra “Dinosauri… smisurati” al Parco da Vinci

Lo scorso week end registrata la presenza di circa 2mila bambini

di Umberto Serenelli

È boom di presenze alla mostra gratuita “Dinosauri… smisurati” nel centro commerciale Parco Da Vinci di Fiumicino. Il tuffo nella preistoria, l’originale appuntamento patrocinato dall’amministrazione di Fiumicino, molto gettonato dagli alunni degli istituti del Comune costiero ed apprezzato anche da famiglie e ragazzi provenienti dalla Capitale.

“In due weekend abbiamo infatti registrato circa 2mila bambini – fa sapere l’organizzazione – che hanno partecipato in maniera molto attiva ai laboratori, vestendo gli abiti di veri esploratori e archeologi. Nelle visite all’aperto, in orario scolastico, sono state coinvolte anche le scuole primarie del territorio, che hanno risposto positivamente richiamando più di 700 alunni fra gli 8 e i 10 anni”.

L’esposizione ha catturato l’interesse soprattutto dei piccoli che si sono fermati a osservare da vicino i 20 esemplari, a grandezza naturale, avvolti dall’emissione sonora, molto vicina a dei ruggiti, di alcuni animali immersi nel verde. Il viaggio tra i giganti della terra propone non solo i dinosauri ma anche specie iconiche di animali, come il Mammuth, lo Smilodon e la famosa tigre dai denti a sciabola affrontata da un uomo preistorico munito di lancia. Un angolo della mostra è dedicato all’uomo-scimmia con un percorso in cinque step che conduce alla sua evoluzione. Bello anche l’effetto scenico di cuccioli che escono dalle uova.

L’affascinante viaggio viene illustrato da guide preparate che dividono l’itinerario preistorico in due parti: Mesozoico e Cenozoico. Per i giovani sarà un’esperienza veramente unica passeggiare tra i dinosauri con le grandi fauci aperte da cui spuntano minacciosi affilati denti.