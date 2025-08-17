“Sere d’Estate 2025”: una notte magica per la seconda serata in Darsena con “A Tutto Volume – Anni ’90”

L’attesa cresce per il concerto della “divina” Patty Pravo, in programma il 18 agosto a Fregene

Il secondo appuntamento con “Sere d’Estate 2025” ha superato ogni aspettativa, trasformando la Darsena di Fiumicino in un tempio della musica anni ’90. “A Tutto Volume – Anni ’90” ha richiamato tantissime persone: famiglie, turisti e cittadini di tutte le età, che hanno ballato e cantato senza sosta per oltre tre ore.

Lo spettacolo ha offerto un’esperienza immersiva, un viaggio musicale attraverso le hit più amate e iconiche del decennio d’oro, spaziando dagli 883, a Michael Jackson fino alle sonorità indimenticabili dei Queen. La performance è stata arricchita da effetti speciali, giochi di luce, coreografie originali e dal talento degli artisti.

A dare il via all’evento è stata la vice sindaco, Giovanna Onorati, che ha dichiarato: “Eventi come quelli organizzati per la rassegna ‘Sere d’Estate 2025’, sono la dimostrazione che il nostro territorio, con la sua bellezza e il suo patrimonio, ha tutte le carte in regola per ospitare manifestazioni di grande successo, capaci di unire la comunità e attrarre visitatori. L’amministrazione comunale è estremamente soddisfatta del riscontro ottenuto fin’ora da parte dei cittadini e invitiamo tutti a partecipare al prossimo grande appuntamento, per un’altra notte di musica sotto le stelle”.

Lunedì 18 agosto a Fregene, la leggendaria Patty Pravo si esibirà in concerto nella Piazza della Polisportiva in via Fertilia alle 21:30. Evento con ingresso libero e gratuito.