“Sere d’Estate 2025” ieri sera l’inaugurazione in via Torre Clementina con il concerto dei Gipsy Kings

Questa sera in Darsena “A Tutto Volume – Anni ’90” Una serata per rivivere i successi dance più iconici del decennio

La magia dell’estate ha preso vita ieri a Fiumicino con l’inaugurazione delle “Sere d’Estate 2025”. Via Torre Clementina si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, animato da tantissimi cittadini e turisti che hanno voluto assistere al concerto dei Gipsy Kings, gruppo di fama internazionale, e del suo fondatore, Pablo Reyes.

Sul palco cinque chitarristi, un batterista, un bassista e un pianista hanno offerto una performance di alto livello artistico, trascinando il pubblico in un viaggio musicale tra melodie gitane e ritmi coinvolgenti. Uno spettacolo curato nei minimi dettagli, dove tecnica e passione hanno catturato l’attenzione dei presenti per quasi due ore.

A dare il via ufficiale alla rassegna estiva è stata la vice sindaco Giovanna Onorati, che ha dichiarato: “Siamo felici di dare il via a questa serie di eventi che ci accompagneranno fino al 20 settembre. Le ‘Sere d’Estate 2025’ vogliono offrire momenti di spettacolo, divertimento e condivisione per tutta la città”.

“L’evento ha rappresentato un momento di pura musica live, dove le abilità dei musicisti si sono unite a un’energia magnetica capace di coinvolgere grandi e piccoli, dimostrando come la musica, a tutti gli effetti elemento culturale e annoverata tra le principali forme d’arte, possa unire, coinvolgere senza sforzo e regalare emozioni intense” ha commentato la vice sindaco al termine del concerto.

La serata di Ferragosto si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico, che ha illuminato il cielo di Fiumicino.

Ma l’estate in città non si ferma qui: stasera, la Darsena si trasformerà in una grande pista da ballo con la serata dance “A tutto volume”. Animazioni, effetti speciali, ballerini e Dj Voice faranno rivivere le hit più amate degli anni ’90, offrendo un’altra occasione per divertirsi e ballare sotto le stelle.