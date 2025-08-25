“Sere d’Estate 2025” Grande successo per il debutto nazionale di “Seconda Possibilità”

Alla Corte di Villa Guglielmi il pubblico ha vissuto un’esperienza profonda e toccante

Una serata di teatro, emozione e verità quella andata in scena ieri nello splendido spazio della Corte di Villa Guglielmi, immerso nel verde e nel cuore della città. È qui che ha debuttato, in anteprima nazionale, lo spettacolo “Seconda Possibilità”, tratto dal libro di Anna Chiara Giordani e diretto da Claudio Insegno. L’evento è stato uno degli appuntamenti della rassegna culturale “Sere d’Estate 2025”, organizzate dal Comune di Fiumicino per creare spazi di condivisione e rendere l’estate un’occasione di incontro e divertimento.

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha vissuto un’esperienza profonda e toccante: la rappresentazione, liberamente ispirata alla vita del pugile Luciano Sordini, ha raccontato una storia vera, fatta di cadute e risalite, di ostacoli e vittorie, umane prima ancora che sportive. Una parabola autentica, che ha saputo portare sul palco non solo una vicenda personale ma un messaggio universale di resilienza, dignità e speranza.

A dare corpo e anima ai protagonisti, Stefano Ambrogi, Valentina Olla e Federico Perrotta; il cast ha offerto alla platea una performance intensa, capace di restituire tutta la forza e la verità della storia.

Presente tra il pubblico, la vicesindaco, Giovanna Onorati che, salita sul palco al termine dello spettacolo per i saluti istituzionali, ha consegnato una targa alla carriera al campione Luciano Sordini, e una alla scrittrice Anna Chiara Giordani, autrice del libro da cui è tratto il testo teatrale.

“Il teatro restituisce senso, radici e visione. È uno dei linguaggi più antichi dell’umanità, sempre in grado di scuotere e commuovere – commenta la vice sindaco – Abbiamo assistito a uno spettacolo che ha saputo raccontare e far riflettere; è questa la cultura che vogliamo sostenere. Ringrazio gli artisti, la produzione e tutti coloro che rendono possibile portare eventi di alto livello nella nostra città”.