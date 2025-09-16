“Serbatoio d’Arte”: il 20 settembre un pomeriggio di spettacolo e creatività al Parco Simone Costa

Un’occasione per valorizzare i giovani talenti locali e vivere l’arte in tutte le sue forme

Sabato 20 settembre, a partire dalle 18.30, il Parco Simone Costa di Fiumicino ospiterà l’evento “Serbatoio d’Arte”, promosso dall’Associazione Artematica A.P.S. con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

Un’evento pensato per offrire ai giovani del territorio uno spazio pubblico all’aperto dove esibirsi e far conoscere la propria disciplina artistica, l’evento propone un ricco programma tra musica, teatro, danza, canto e altre espressioni culturali. Una vera e propria vetrina di talenti locali che si confronteranno in un contesto di scambio, crescita e condivisione.

“Serbatoio d’Arte” è anche un’occasione per regalare alla cittadinanza uno spettacolo multidisciplinare gratuito, aperto a tutte le età. In caso di maltempo, la data dell’evento potrebbe subire variazioni.