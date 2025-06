“Notti d’Estate Eventi Associazioni”: cultura, tradizione e bellezza

Un fitto programma di appuntamenti che animerà tutto il territorio comunale

Con l’arrivo dell’estate, la Città di Fiumicino è pronta ad accogliere cittadini e visitatori per una stagione ricca di eventi, colori, suoni e sapori che raccontano l’identità locale.

Parte ufficialmente il cartellone “Notti d’Estate Eventi Associazioni”, un fitto programma di appuntamenti che animerà tutto il territorio comunale e che vedrà come protagoniste le Associazioni locali, le Pro Loco e numerose realtà del tessuto culturale e sociale cittadino.

“Da mesi le Associazioni sono al lavoro per offrire un’estate indimenticabile – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo Federica Poggio – Un impegno volontario che merita grande riconoscenza perché dietro ad ogni iniziativa c’è un’organizzazione attenta, curata con passione e dedizione. Cultura, sport, arte, feste patronali, mercatini artigianali e manifestazioni enogastronomiche, si intrecciano in un calendario che rispecchia la vivacità eterogenea della nostra Città”.

Gli eventi, tutti patrocinati dal Comune di Fiumicino, sono consultabili sulla locandina suddivisa per data e località. Ma le “Notti d’Estate” sono solo una parte dell’esperienza che la Città può offrire.

Oltre all’intrattenimento estivo, il territorio regala ai visitatori un inestimabile patrimonio storico e paesaggistico: dalla Necropoli di Isola Sacra, straordinario sito archeologico che conserva oltre duecento sepolture romane, ai preziosi resti dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, vero crocevia dell’antica Roma.

Non meno suggestiva è la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito che parla di spiritualità e memoria. E ancora, il litorale, le oasi naturalistiche, le pinete e le piste ciclabili, offrono scorci mozzafiato e occasioni di relax, escursioni e scoperta.

Fiumicino non è solo mare: è un territorio da vivere a 360 gradi, capace di unire l’energia degli eventi alla bellezza del paesaggio e alla ricchezza delle sue radici.

Che sia per una serata di musica o per una passeggiata tra storia e natura, l’estate a Fiumicino è un invito a scoprire, partecipare e lasciarsi sorprendere per una stagione piena di divertimento e condivisione.