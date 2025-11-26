Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 26 Novembre 2025

Margherita Rebeggiani trionfa al Premio Proietti

La giovane attrice di Fiumicino conquista la prima edizione del riconoscimento under 25 e conferma l’eccellenza della scuola MTDA

 

 
di Fernanda De Nitto

 

La giovane artista di Fiumicino, Margherita Rebeggiani, ha vinto la prima edizione del “Premio Proietti” come migliore attrice di teatro under 25. La stella nascente della recitazione è una delle allieve più promettenti della scuola d’arte “MTDA” di Fiumicino.

 

Margherita Rebeggiani ha iniziato il suo percorso circa quindici anni fa vantando nel tempo alcune importanti partecipazioni in serie tv e film di successo internazionale tra cui “Non è un paese per single” di Laura Chiossone, “L’Infinito” di Ludovico Bessegato, le fiction “Unlockdown” di Gianluca Leuzzi e un “Medico in famiglia 9”. L’attrice si è anche già distinta per alcune rappresentazioni teatrali e musical tra cui la famosa “Pippi calzelunghe” e “Mary Poppins”.

 

Il Premio nazionale “Gigi Proietti”, alla sua prima edizione è stato istituito dalla Fondazione Roma e dalla Fondazione Gigi Proietti per sostenere autori, attori, compositori e registi, in particolare sotto i 35 anni. Il riconoscimento, avente la forma dell’elefante con la proboscide in su, creato proprio da Proietti, è stato assegnato a Margherita Rebeggiani per la categoria giovani under 25, premiata insieme con Anna Bisciari e Marco Fanizzi come migliori interpreti femminili e maschili, a Fracesco Leineri per la categoria compositori, Andrea Luchetta come miglior regia e Pier Lorenzo Pisano per la drammaturgia. Premi speciali sono stati assegnati a Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino.

 

All’evento erano presenti anche il Premio Oscar Nicola Piovani e molti degli ex allievi del grande Gigi Proietti tra cui Flavio Insinna, Rodolfo Laganà e Stefano Fresi. A condurre la premiazione la stessa figlia di Proietti, Carlotta.

 

Margherita Rebeggiani ha trionfato nella sua categoria sbaragliando la concorrenza di altri numerosi giovani professionisti e talenti nazionali provenienti da altrettante accademie italiane come la “Corrado Pani” o l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. In questo caso la scuola “MTDA” di Fiumicino si conferma essere una eccellenza nazionale nel mondo delle arti, tra musica, recitazione, danza, cinema, teatro e doppiaggio.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
