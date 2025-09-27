“La terra del Drago” domani, al Castello San Giorgio di Maccarese, il Corteo Storico in abiti medievali

Dame, cavalieri, spettacoli, cortei e magie con la prima edizione dell’evento medievale firmato Pro Loco e Freemac

di Dario Nottola

Oggi e domani il Castello San Giorgio di Maccarese apre le sue porte per trasportare tutti nelle atmosfere medievali, tra dame, cavalieri, musica, danze e racconti. In scena, su iniziativa della Pro Loco Fregene e Maccarese e Freemac, con il concorso della Regione, il patrocinio del Comune di Fiumicino e la collaborazione di Maccarese Spa e altre realtà del territorio, la prima edizione della rievocazione storica della leggenda de “La Terra del Drago”.

Per ripercorrere i momenti salienti della storia e dello sviluppo di Maccarese, in agenda spettacoli teatrali e cortei storici; ed ancora esibizioni di arcieri, sbandieratori e falconieri, artisti di strada, mangia fuoco, giocolieri, Taverne ed aree food per banchetti, dj set.

Per i più piccoli, giochi e magie “in una terra incantata”. Tra i tanti appuntamenti, oggi alle 11 la rappresentazione teatrale “Le donne dentro al castello” & “La strana storia di San Giorgio e il drago”; alle 15 la “Caccia all’ultimo uovo del drago” ed alle 17 una tappa speciale di Passi nel Tempo: si apriranno le porte del Castello di San Giorgio e dell’Ecomuseo per una visita guidata. Domani alle 15 il Corteo storico con decine di figuranti in abiti storici. Alle 15.30 le Letture medievali a cura della Biblioteca dei Piccoli. Alle 16 gli sbandieratori di Castel Madama, alle 16.30 l’esibizione musicale de “La Pantera Rosa” ed alle 17 la prima esibizione degli Arcieri a cavallo dell’Associazione Arcieri d’Italia ed alle 19 la seconda; alle 17.30 spettacolo di danza, alle 18 i Falconieri dell’Associazione Falconieri Romani; infine alle 19.30 il concerto polifonico dell’Insieme Harmonico.