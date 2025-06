Il Museo del Saxofono omaggia il grande Fred Bongusto

di Dario Nottola

Un nuovo appuntamento musicale all’interno della rassegna “Fai bei suoni“, promossa e organizzata dal Museo del Saxofono di Fiumicino con la direzione artistica di Attilio Berni, animerà la serata di sabato 21 giugno alle 21.30, con un concerto che unisce eleganza, nostalgia e innovazione: “Fred Bongusto in Jazz”. Un omaggio al grane artista originario di Campobasso, considerato, insieme a Bruno Martino e Johnny Dorelli, il cantante confidenziale per antonomasia della musica leggera italiana. Tra i suoi maggiori successi discografici vi sono Frida, Doce doce, Amore fermati, Una rotonda sul mare, Spaghetti a Detroit, Balliamo, Tre settimane da raccontare, Malaga. Dalla fine degli anni Sessanta è stato inoltre tra i più ricercati autori italiani di musica da film, soprattutto nel genere della commedia all’italiana, vincendo per due volte il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora. Ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con artisti internazionali tra cui Chet Baker, Don Costa, Toquinho, Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim.

L’evento si svolgerà nei nuovi spazi all’aperto recentemente restaurati del Museo, un suggestivo giardino che ospiterà il pubblico in un’atmosfera intima e coinvolgente, perfetta per immergersi in una serata di grande musica dal vivo.

In questo contesto d’eccezione, il concerto rende omaggio alla figura di Bongusto in occasione del 90° anniversario della sua nascita, reinterpretandone i brani iconici con il linguaggio caldo e raffinato del jazz.

Protagonista della serata sarà Angelo Trane, cantante e sassofonista, con alle spalle importanti esperienze a livello nazionale, accompagnato da una formazione musicale di altissimo livello. Con lui saliranno infatti sul palco Danilo Riccardi al pianoforte, autore di celebri brani interpretati da Renato Zero e Laura Pausini; Lucrezio de Seta alla batteria, già al fianco di PFM, Fiorella Mannoia e Alex Britti; Stefano Zaccagnini alla chitarra, musicista di riferimento per la RAI e collaboratore di Mina e Franco Califano; e Paolo Grillo al contrabbasso, compositore e fondatore del progetto satirico Giovanniallheavy.

Gli arrangiamenti originali dei brani in repertorio trasformeranno classici intramontabili come Una rotonda sul mare e Spaghetti a Detroit in nuovi percorsi sonori tra swing, bossa nova e ballad jazz, mantenendo viva la magia delle melodie originali e arricchendole di nuove sfumature armoniche.