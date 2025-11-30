Fiumicino protagonista sul palco dell’Ariston: Mara Sattei tra i big di Sanremo 2026

La cantautrice torna al Festival dopo il successo di “Duemilaminuti”. Intanto cresce la scena musicale locale con Flavia Buoncristiani, in corsa nella scuola di Amici

Fiumicino tornerà a tifare davanti alla tv, a fine febbraio 2026, per la sua concittadina Mara Sattei che, dopo due anni, torna tra i big in gara sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. L’annuncio oggi, al Tg1, da parte del Direttore Artistico, Carlo Conti.

Mara due anni fa presentò, ricevendo largo apprezzamento, il brano “Duemilaminuti”, una canzone intensa, contro la violenza, che raccontava di un amore tossico. Prima di Mara Sattei (vero nome Sara Mattei, ndr) Fiumicino aveva visto calcare in gara tra i big il palco più prestigioso d’Italia, negli anni scorsi, un altro suo concittadino, l’artista Junior Cally.

Intanto, un’altra brava giovane cantante di Fiumicino, Flavia Buoncristiani, sta continuando la sua avventura sui banchi di “Amici” di Maria De Filippi (che vide protagonista anche Mara Sattei nel 2013-14) e dove, tra l’altro, ha presentato il suo inedito “Qualcosa di grande”.

Ecco la lista completa dei cantanti in gara a Sanremo 2026: Tommaso Paradiso; Chiello; Serena Brancale; Fulminacci; Ditonellapiaga; Fedez & Masini; Leo Gassmann; Sayf; Arisa; Tredici Pietro; Sal Da Vinci; Samurai Jay; Malika Ayane; Luchè; Raf; Bambole di pezza; Ermal Meta; Nayt; Elettra Lamborghini; Michele Bravi; J-Ax; Enrico Nigiotti; Maria Antonietta & Colombre; Francesco Renga; Mara Sattei; LDA & Aka 7even; Dargen D’Amico; Levante; Eddie Brock; Patty Pravo.

Al cast finale si aggiungeranno poi i vincitori delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.