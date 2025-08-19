Fascino senza tempo: Patty Pravo conquista Fregene

Un grande successo per “La ragazza del Piper” alla rassegna “Sere d’Estate 2025”

di Fernanda De Nitto

Centinaia di persone hanno atteso l’arrivo di Patty Pravo, che ha incantato il pubblico di Fregene con le sue intramontabili canzoni. “La ragazza del Piper” affascinante e carismatica, con i suoi successi ha attraversato quarant’anni di musica leggera italiana, con diversi cambiamenti di immagine ed una personalità unica.

La terza serata della rassegna “Sere d’Estate 2025”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, è stata un vero successo per il numero di partecipanti che hanno assiepato l’area adiacente la polisportiva di Via Fertilia, a Fregene, recandosi sul posto del concerto diverso tempo prima per accaparrarsi i posti più vicini al palco, partecipando con entusiasmo anche alle prove e al soundcheck dell’artista.

Nicoletta Strambelli, alias Patty Pravo, ha dedicato al pubblico di Fiumicino alcuni dei brani iconici della sua discografia a partire dai suoi esordi al Piper di Roma dove nel 1967 si esibì con il suo primo disco “Ragazzo triste”. Nella scaletta non potevamo mancare i suoi brani di punta come “La Bambola”, “Pazza idea”, “Pensiero stupendo” e “Il Paradiso” cantati a squarciagola, insieme con lei, da tutti i presenti.

Fascino intramontabile per la cantante di origini venete, che negli anni ’70 era una delle più imitate dalle giovanissime del tempo, per i suoi look iconici, in particolare i suoi tubini, le mini gonne e gli stivali al ginocchio, simbolo di un periodo di intensa rivoluzione culturale, con la diffusione di movimenti come l’hippie e il punk, che sfidavano le convenzioni sociali e promuovevano l’amore, la pace e l’espressione individuale. La cantante ha frequentato Fiumicino negli anni dei suoi primi successi esibendosi spesse volte presso gli allora locali situati lungo la fossa traianea, ed è ricordata per questo dai tanti giovani degli anni ’70 nati e cresciuti nel territorio.

Nel programma del concerto spazio anche alla discografia più recente con il brano presentato al Festival di Sanremo nel 1997 “E dimmi che non vuoi morire”, grande successo di pubblico e critica. La cantante ha poi deliziato il pubblico, entusiasta e affascinato, con alcuni testi senza tempo tra cui “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e “Sempre” di Gabriella Ferri.

Anche con gli ultimi brani pubblicati “Ho provato tutto” e “Ratatan” Patty Pravo si conferma essere una delle cantanti italiane più amate nella storia della musica internazionale per il suo charm e la sua singolare timbrica bassa e sensuale.

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale presente con il Vice Sindaco Giovanna Onorati, insieme con i consiglieri comunali Agostino Prete e Massimiliano Catini, che hanno ricordato che il calendario degli eventi estivi proseguirà il prossimo mercoledì 20 agosto con il concerto di Adriano Pappalardo e Edoardo Vianello a Passoscuro.