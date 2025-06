È boom di turisti a Passoscuro per la tanto gettonata “Sagra della tellina” (VIDEO)

I volontari della Pro Loco hanno distribuito 9 quintali del prelibato mollusco per rispondere al record di presenze.

di Umberto Serenelli

Record di presenze alla “Sagra della tellina” di Passoscuro che chiude i battenti distribuendo un quintale in più del prelibato mollusco. Invece degli 8 quintali previsti alla vigilia, la 47ma edizione del tradizionale appuntamento, con gli spaghetti conditi con il prelibato mollusco, si è invece affacciata sulla soglia dei 9 quintali.

Un quintale in più è infatti finito in padella e questo è motivo di soddisfazione per i 60 volontari della Pro Loco di Passoscuro che hanno registrato il boom di presenze con lunghe code davanti allo stand gastronomico ubicato a piazzale Domenica Santarelli.

“Stanchi ma molto soddisfatti perché alla vigilia non ci aspettavamo di ottenere questo risultato – dice la vulcanica Francesca Maurizi, vice-presidente della Pro Loco. “La presenza di turisti stranieri, di quelli provenienti dalla Capitale e soprattutto dai Castelli romani ci hanno veramente spiazzato ma siamo corsi immediatamente ai ripari rispondendo alla richiesta di quanti hanno fatto lungo code per gustare gli spaghetti”.

Sorride il presidente Roberto Allegrini che tiene a precisare anche la distribuzione di 8 quintali di calamari e 7,5 di arrosticini di carne. Al team della Pro Loco arrivano puntuali i complimenti del primo cittadino di Fiumicino. “La presenza turistica ottenuta dalla sagra – sottolinea il sindaco Mario Baccini – conferma l’importanza del tradizionale evento che celebra non solo una delle eccellenze del territorio ma esalta la ricchezza della nostra gastronomia. L’altro aspetto è legato al clima di convivialità della festa che è stata molto apprezzata in particolare dai romani. Ciò contribuisce allo sviluppo dell’economia locale e alla valorizzazione del nostro comune. Complimenti alla Pro Loco di Passoscuro”.

La sagra non è stata solo distribuzione degli spaghetti ma anche spettacolo con la discoteca a cielo aperto. Non sono mancati gli applausi per l’esibizione della coppia Lillo e Greg, grazie al loro divertente repertorio, e la grossa partecipazione al raduno di auto d’epoca oltre a quello delle Harley Davidson, seguite dalla gettonata “Pedalata della tellina”.