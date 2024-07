“Slurp Festival dello Street Food”, disciplina di traffico provvisoria in Largo dei Marinai D’Italia per la manifestazione

Previsto un divieto di transito veicolare e di sosta dal 18 al 21 luglio.

In occasione della manifestazione “Slurp Festival dello Street Food“, organizzata dall’Associazione Culturale “Senza Schemi” e Patrocinata dal Comune di Fiumicino, verrà istituita la seguente Disciplina di Traffico Provvisoria dal 18 luglio al 21 luglio, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Largo Marinai d’Italia, dal giorno 18 Luglio 2024 al giorno 21 Luglio 2024 e comunque fino al termine della manifestazione, garantendo i posti disabili, gli stalli riservati alle forze dell’ordine, lo spazio riservato alla ruota panoramica. L’area deve essere lasciata libera per motivi di sicurezza, come da Ordinanza Dirigenziale n°46 del 27/05/2024, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza. Tutti i varchi in entrata/ uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.

