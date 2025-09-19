Caricamento...

venerdì, 19 Settembre 2025

Roma, lavori per la fermata Pigneto: variazioni ai treni FL1, FL3 e Intercity nei weekend di settembre

Modifiche alla circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense e servizio bus sostitutivo per alcune tratte

Nei fine settimana del 19–21 e 26–28 settembre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale delle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto(i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma–Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo Express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

I treni Intercity Milano–Salerno, Milano–Napoli, Milano–Reggio Calabria e Intercity Notte Torino–Salerno e Milano–Siracusa/Palermo subiranno variazioni di orario e deviazioni di percorso. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche prima dell’orario programmato dei lavori.

venerdì, 19 Settembre 2025
