Roma, lavori per la fermata Pigneto: variazioni ai treni FL1, FL3 e Intercity nei weekend di settembre

Modifiche alla circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense e servizio bus sostitutivo per alcune tratte

Nei fine settimana del 19–21 e 26–28 settembre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di svolgere le attività necessarie alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale delle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto(i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma–Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo Express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

I treni Intercity Milano–Salerno, Milano–Napoli, Milano–Reggio Calabria e Intercity Notte Torino–Salerno e Milano–Siracusa/Palermo subiranno variazioni di orario e deviazioni di percorso. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche prima dell’orario programmato dei lavori.