Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 8 Agosto 2025

Virus West Nile, due casi all’Infernetto

Di Genesio Pagliuca: “Ci aspettiamo che il Sindaco e gli assessori prendano finalmente sul serio la salute pubblica”

 

 

Confermati due casi di virus West Nile nell’area dell’Infernetto. Il Partito Democratico locale ha denunciato la situazione, sottolineando la necessità di interventi urgenti di disinfestazione adulticida, come ordinato dalla Regione Lazio.

 

“Due casi di virus West Nile all’Infernetto, a un passo dal nostro territorio, e il Comune continua a voltarsi dall’altra parte. È inaccettabile. Da giorni chiediamo interventi urgenti di disinfestazione adulticida, come peraltro ordinato dalla Regione Lazio. E invece, nessuna notizia è stata data in merito a quello che sta avvenendo e nessun mezzo è stato visto” dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

 

“La notizia dei due casi all’Infernetto deve far riflettere e agire subito, non dopo – ribadisce – Anche il nostro territorio è invaso dalle zanzare. E non esistono etichette per riconoscere quelle potenzialmente portatrici di virus da quelle innocue. Per questo è fondamentale intervenire prima, non dopo”.

 

“La prevenzione è una responsabilità precisa dell’amministrazione, ma qui ci si muove solo quando è troppo tardi. O peggio ancora, si fa finta di niente. Ci aspettiamo che il Sindaco e gli assessori, invece di minimizzare come al solito sui social, prendano finalmente sul serio la salute pubblica. Non è allarmismo, è buon senso. I cittadini meritano sicurezza e rispetto, non post autocelebrativi. Adesso basta. Chi ha il dovere di proteggere la comunità deve agire. E deve farlo ora” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Di Genesio Pagliuca Infernetto West Nile Zanzara
Articoli correlati
Politica

Virus West Nile, due casi all'Infernetto

venerdì, 8 Agosto 2025
Sport

La Supernova Fiumicino sogna in grande: il venezuelano Galan nuovo rinforzo della DR1

venerdì, 8 Agosto 2025
Cronaca

Isola Sacra, riqualificazione rotonda della Madonnella

venerdì, 8 Agosto 2025
Politica

Valorizzazione patrimonio pubblico, Coronas (FI): "Nuove opportunità per imprese e famiglie"

venerdì, 8 Agosto 2025
Cronaca

Raccolta differenziata: prorogata fino al 31 ottobre la distribuzione nuovi contenitori

venerdì, 8 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz