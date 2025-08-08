Virus West Nile, due casi all’Infernetto

Di Genesio Pagliuca: “Ci aspettiamo che il Sindaco e gli assessori prendano finalmente sul serio la salute pubblica”

Confermati due casi di virus West Nile nell’area dell’Infernetto. Il Partito Democratico locale ha denunciato la situazione, sottolineando la necessità di interventi urgenti di disinfestazione adulticida, come ordinato dalla Regione Lazio.

“Due casi di virus West Nile all’Infernetto, a un passo dal nostro territorio, e il Comune continua a voltarsi dall’altra parte. È inaccettabile. Da giorni chiediamo interventi urgenti di disinfestazione adulticida, come peraltro ordinato dalla Regione Lazio. E invece, nessuna notizia è stata data in merito a quello che sta avvenendo e nessun mezzo è stato visto” dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“La notizia dei due casi all’Infernetto deve far riflettere e agire subito, non dopo – ribadisce – Anche il nostro territorio è invaso dalle zanzare. E non esistono etichette per riconoscere quelle potenzialmente portatrici di virus da quelle innocue. Per questo è fondamentale intervenire prima, non dopo”.

“La prevenzione è una responsabilità precisa dell’amministrazione, ma qui ci si muove solo quando è troppo tardi. O peggio ancora, si fa finta di niente. Ci aspettiamo che il Sindaco e gli assessori, invece di minimizzare come al solito sui social, prendano finalmente sul serio la salute pubblica. Non è allarmismo, è buon senso. I cittadini meritano sicurezza e rispetto, non post autocelebrativi. Adesso basta. Chi ha il dovere di proteggere la comunità deve agire. E deve farlo ora” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca