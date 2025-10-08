Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 8 Ottobre 2025

Viale Monti dell’Ara, sicurezza a rischio: Zorzi lancia l’allarme

Il consigliere Pd raccoglie le preoccupazioni dei cittadini e annuncia una mozione urgente in Consiglio comunale: “Servono interventi strutturali prima che accadano nuove tragedie”

 

 

“Nei giorni scorsi ho incontrato un gruppo di cittadini residenti e frequentatori di viale Monti dell’Ara, che mi hanno espresso grande preoccupazione per le condizioni di pericolosità in cui versa questa importante arteria di collegamento” lo dichiara il Consigliere comunale del Pd, Fabio Zorzi.

 

“Si tratta – prosegue – di una strada molto trafficata, percorsa quotidianamente da automobilisti, ciclisti e pedoni, ma che presenta criticità evidenti sotto il profilo della sicurezza. Negli ultimi anni sono stati effettuati alcuni interventi, come il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di alcuni dissuasori di velocità, che rappresentano certamente un passo avanti. Tuttavia, queste misure non sono più sufficienti, soprattutto alla luce dei gravissimi incidenti stradali verificatisi negli ultimi periodi, che hanno purtroppo confermato quanto la situazione sia ormai insostenibile”.

 

“È indispensabile programmare interventi strutturali più incisivi, che comprendano – specifica Zorzi – il rifacimento completo del manto stradale, oggi in condizioni precarie e pericolose; l’adozione di nuovi sistemi di moderazione e controllo della velocità, anche attraverso strumenti di rilevazione automatica e una maggiore presenza di controlli sul territorio e una revisione complessiva della segnaletica, per garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada”.

 

“Raccogliendo le istanze e le sollecitazioni dei cittadini, sto predisponendo una mozione da presentare al Consiglio comunale, con l’obiettivo di chiedere interventi urgenti e concreti. È necessario che l’amministrazione comunale affronti con decisione questa situazione prima che si verifichino ulteriori tragedie evitabili” conclude Fabio Zorzi

 

 

