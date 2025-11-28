Via Aurelia, via libera alla messa in sicurezza delle pensiline Cotral

Approvata in Consiglio comunale la mozione di Forza Italia per avviare l’iter con gli enti competenti

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato una mozione che punta a migliorare sicurezza e decoro lungo la via Aurelia, un’arteria fondamentale per la mobilità dei residenti delle località nord. L’atto impegna l’amministrazione ad avviare, insieme agli enti competenti, il percorso necessario per l’installazione e la messa in sicurezza delle pensiline Cotral presenti sul tratto di strada che ricade nel territorio comunale.

La mozione porta la firma dei consiglieri di Forza Italia Roberto Severini, Francesca De Pascali, Alessio Coronas, Valentina Giua e Mario Balletta.

“La via Aurelia – si legge nel documento – rappresenta un nodo importante della mobilità locale, attraversata quotidianamente da numerosi pendolari che dalle località a nord del territorio si dirigono verso Roma per lavoro o studio e, nel periodo estivo, per raggiungere le mete balneari”.

I consiglieri sottolineano come in diversi punti le pensiline siano assenti oppure in condizioni fatiscenti: “La loro presenza contribuisce a garantire condizioni minime di decoro e sicurezza. Sono numerosi i cittadini che, mentre attendono l’autobus, sono costretti a sedersi addirittura a terra”.

“Per questo – spiegano gli esponenti di Forza Italia – in un clima di collaborazione istituzionale abbiamo voluto porre l’attenzione su una problematica molto sentita dai residenti delle località nord, chiedendo un intervento degli enti competenti. Un ringraziamento va al Consiglio comunale e a tutti i colleghi che hanno accolto favorevolmente la nostra mozione“.