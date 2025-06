Vecchia Scogliera, Fratelli d’Italia:”Si passa finalmente dalle parole ai fatti”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Fiumicino accoglie con soddisfazione la scelta del sindaco che segue la decisione di disporre il sequestro dell’area della vecchia scogliera, imponendo ai gestori la rimozione immediata e lo smaltimento dei rifiuti presenti. Un provvedimento concreto e atteso da anni, che punta a restituire dignità e decoro a una zona troppo a lungo trascurata.

“Questa è la dimostrazione dell’operatività e dell’attenzione che l’attuale amministrazione sta riservando alle criticità del territorio – lo dichiara il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Comune di Fiumicino – Non è un tema nuovo per noi: anche quando eravamo in opposizione, ci siamo sempre battuti per denunciare lo stato di abbandono dell’area. Dal 2021 abbiamo organizzato diverse manifestazioni per richiamare l’attenzione su una situazione che ci indignava. Oggi raccogliamo i frutti di quell’impegno, con un cambio di passo che rivaluta l’intera zona”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, anch’egli esponente di Fratelli d’Italia: “Le criticità ambientali sul territorio sono molte, ma le stiamo affrontando una ad una. La questione del locale abbandonato Vecchia Scogliera è stata per anni ignorata e lasciata marcire nel degrado. Ora si agisce con decisione per sanare una ferita aperta, restituendo alla città il valore che merita sia in termini di decoro urbano che di tutela dell’ambiente“.

“La decisione di avallare l’ordinanza rappresenta, secondo FdI, un punto di svolta in un’area simbolo di incuria, ma anche un segnale forte di come, con determinazione e responsabilità amministrativa, si possano affrontare e risolvere questioni annose. Un segnale che, promettono, non resterà isolato” conclude il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Comune di Fiumicino