Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 8 Agosto 2025

Valorizzazione patrimonio pubblico, Coronas (FI): “Nuove opportunità per imprese e famiglie”

“L’accordo tra il Comune di Fiumicino e la Regione è fondamentale per il rilancio delle nostre aree strategiche”

 

 

Mercoledì 6 agosto, è stato siglato l’accordo procedimentale tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino per la valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di definire un programma unitario di valorizzazione territoriale.

 

“L’accordo tra il Comune di Fiumicino e la Regione Lazio, per la valorizzazione del patrimonio pubblico, rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio di aree strategiche del nostro territorio. È una scelta che Forza Italia sostiene convintamente, perché mette in circolo risorse pubbliche, crea opportunità per le imprese e restituisce spazi utili alla collettività” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

 

“Parchi, scuole, asili e altri immobili pubblici potranno finalmente essere recuperati e messi a disposizione della cittadinanza – aggiunge – Questo significa interventi concreti, lavori per le aziende locali, servizi per le famiglie. La riqualificazione urbana genera economia reale, ed è proprio questo il modello che come Forza Italia promuoviamo e difendiamo una città più ordinata, più efficiente e con infrastrutture moderne è una città dove è più facile fare impresa”.

 

Il gruppo consiliare di Forza Italia sottolinea l’importanza della collaborazione tra livelli istituzionali “L’intesa tra il sindaco Mario Baccini e l’assessore regionale Righini è un esempio virtuoso di buon governo. Un’amministrazione che dialoga con la Regione ottiene risultati e garantisce risposte ai cittadini. Questo è il metodo che ci convince: concreto, basato sui fatti, lontano dalle polemiche”.

 

“Continueremo a sostenere ogni iniziativa che favorisca la crescita economica e sociale di Fiumicino, partendo proprio dalla valorizzazione intelligente del nostro patrimonio pubblico. Meno abbandono, più sviluppo” conclude Alessio Coronas

 

 

 

 

 

