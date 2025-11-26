Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 26 Novembre 2025

Sviluppo di Fiumicino, la Giunta comunale risponde: “Basta mistificazioni dall’opposizione”

D’Intino e Costa rivendicano trasparenza e confronto su quarta pista e porto turistico: “Opere strategiche per crescita, ambiente e lavoro”

 

 

Di fronte alle recenti polemiche sollevate dall’opposizione sul futuro della città, dal progetto della quarta pista aeroportuale fino al porto turistico-crocieristico, gli Assessori Vincenzo D’Intino e Stefano Costa intervengono per ristabilire una versione chiara e documentata dei fatti. Con una nota congiunta, i rappresentanti di Fratelli d’Italia respingono le accuse e rivendicano il percorso di trasparenza, confronto e responsabilità intrapreso dall’Amministrazione sullo sviluppo strategico del territorio di Fiumicino.

 

 

“In merito alle recenti dichiarazioni dell’opposizione sul tema dell’ampliamento aeroportuale e delle prospettive di sviluppo del nostro territorio, riteniamo necessario fare chiarezza e restituire ai cittadini la verità dei fatti, senza mistificazioni né allarmismi strumentali” lo dichiarano gli Assessori di Fratelli d’Italia, Vincenzo D’Intino (Bilancio) e Stefano Costa (Ambiente).

 

“Sulla questione aeroportuale – proseguono – l’Amministrazione si è sempre mossa con massima trasparenza e responsabilità: sono state convocate numerose commissioni consiliari, nelle quali il tema è stato approfondito con tutti i dati tecnici necessari. A ciò si aggiungono confronti costanti con le associazioni del territorio, che hanno contribuito con osservazioni utili e costruttive al percorso decisionale”.

 

“Contrariamente a quanto sostiene l’opposizione, nessuno impone nulla al Comune di Fiumicino – ribadiscono Costa e D’Intino – L’Amministrazione sarà protagonista in ogni fase del procedimento, vigilando affinché ogni intervento rispetti criteri di tutela ambientale, sostenibilità e compatibilità con il tessuto urbano ed economico“.

 

“Ribadiamo un principio per noi imprescindibile – sottolineano – lo sviluppo dovrà essere sostenibile e a saldo zero per quanto riguarda il consumo di territorio pregiato. Parallelamente, la maggioranza è già al lavoro per garantire tutti gli interventi indispensabili al potenziamento delle infrastrutture, affinché la città sia pienamente in grado di sostenere e beneficiare delle nuove opere previste”.

 

“L’ampliamento aeroportuale, la realizzazione del porto turistico e le altre opere strategiche rappresentano un’occasione concreta per rilanciare l’economia locale – sostengono gli Assessori comunali – rafforzare la competitività del territorio e generare nuova occupazione per i cittadini di Fiumicino. È questo che un’Amministrazione responsabile deve fare: cogliere le opportunità, orientarle, governarle”.

 

“Singolare, poi – aggiungono – che l’opposizione oggi lamenti la mancanza di raccordo con la Regione: perché non hanno fatto loro ciò che oggi pretendono, nei dieci anni in cui hanno amministrato? La risposta è semplice: perché oggi, come allora, preferiscono alimentare polemiche invece di occuparsi concretamente dello sviluppo della città. Le loro dichiarazioni non sono critiche costruttive, ma pura mistificazione, finalizzata a bloccare ogni prospettiva di crescita pur di attaccare la maggioranza”.

 

“Fratelli d’Italia in Giunta continuerà a lavorare con serietà e visione, mettendo al centro l’interesse della comunità, il futuro delle famiglie e lo sviluppo del territorio. Le chiacchiere dell’opposizione non fermeranno il percorso di modernizzazione della nostra città” concludono gli Assessori di Fratelli d’Italia, D’Intino e Costa

 

 

