Sosta selvaggia su via Torre Clementina, Petrillo: “Necessari controlli dopo le ore 20”

“La problematica emerge proprio nelle ore serali con l’afflusso più alto di veicoli”

Da parte dell’opposizione di centro sinistra, il dispositivo di potenziamento dei controlli anti sosta selvaggia della Polizia locale su via Torre Clementina, attraverso un presidio permanente nelle ore di punta, viene ritenuto un primo passo, ma ancora non sufficiente ed efficace, soprattutto nella tarda serata quando l’afflusso dei veicoli cresce.

“Non ci siamo. Dal primo weekend, dopo la lunga discussione in commissione Lavori pubblici e le giuste lamentele di Cotral sulla difficoltà di far marciare il Bus, mi sarei aspettato un intervento più efficace su via Torre Clementina, soprattutto dopo le ore 20 di sera, quando si sono viste le consuete scene di sosta selvaggia, in assenza totale di controllo”, afferma il Capo gruppo Lista Civica, Angelo Petrillo.

Nello scorso weekend, ad Isola Sacra e in zona via Torre Clementina, oltre alla consueta lotta alla sosta irregolare – ha reso noto l’amministrazione comunale – sono stati sanzionati 29 veicoli ed emessi tre verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, in particolare da parte di attività di ristorazione. Le multe per violazione del codice della strada sull’intero territorio comunale sono state 150.