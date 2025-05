Sinistra Italiana Fiumicino “quarta pista, progetto anacronistico, inutile e devastante”

“Sinistra Italiana Fiumicino dice NO allo sfruttamento a tappeto del territorio della nostra città”

“Torna la destra, torna la quarta pista. Siamo fortemente contrari alla costruzione della quarta pista all’aeroporto di Fiumicino: un progetto anacronistico, inutile e devastante.” Così in un comunicato il Direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino.

“I presunti vantaggi in termini di capacità e traffico aereo non giustificano il costo ambientale e sociale. Il consumo di suolo, l’aumento di emissioni climalteranti e l’impatto acustico colpiranno duramente la Città di Fiumicino. A differenza degli scali di Parigi – Charles de Gaulle – o Francoforte, per esempio, che stanno puntando sulla sostenibilità anche in tema di trasporti, Fiumicino resta ancorato a un’idea di sviluppo che ignora le crisi ambientali in corso. Mentre in Europa si investe per ridurre i voli a corto raggio e integrare i trasporti, il Presidente Rocca ed il Sindaco Baccini insistono su una logica espansiva miope e dannosa.”

“Con il porto e la quarta pista quale idea di città per il futuro? Una città insostenibile. Sinistra Italiana Fiumicino dice NO allo sfruttamento a tappeto del territorio della nostra città. Chiediamo al Presidente Rocca e alle istituzioni locali di fermare questo scempio. È tempo di cambiare rotta: no alla quarta pista, sì a una mobilità moderna, equa e sostenibile”, conclude il Direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino.