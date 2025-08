Sicurezza urbana: riattivate le telecamere a Fregene

Coronas: “La videosorveglianza rilancia fiducia e investimenti”

Dopo la riattivazione del sistema di videosorveglianza a Fregene, con un ripristino di quasi tutte le telecamere, Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, ringrazia il sindaco Mario Baccini per aver agito con tempestività.

“La riattivazione delle telecamere a Fregene è un segnale forte e concreto che va nella direzione giusta: più sicurezza per cittadini e imprese, più fiducia per chi investe sul territorio. Ringraziamo il sindaco Mario Baccini per aver ascoltato le esigenze della comunità e per aver agito con tempestività” dichiara il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“In un momento in cui Fiumicino è al centro di un fermento economico fatto di nuove aperture, investimenti turistici e progetti infrastrutturali – aggiunge – garantire l’ordine pubblico e il controllo del territorio è una condizione essenziale per accompagnare la crescita. La sicurezza, infatti, non è solo un diritto dei cittadini, ma un fattore chiave anche per commercianti, ristoratori, gestori di stabilimenti balneari e partite IVA“.

“Le telecamere – rimarca il consigliere – rappresentano una risposta moderna, efficace e non invasiva alle esigenze di controllo, soprattutto in aree come Fregene, dove la movida estiva richiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Siamo convinti che un ambiente più sicuro sia anche un ambiente dove si lavora meglio, si fa impresa con meno rischi e si rafforza il senso di comunità“.

“Forza Italia continuerà a sostenere ogni azione amministrativa che metta al centro la sicurezza urbana come pilastro dello sviluppo economico. Fiumicino merita di essere una città attrattiva non solo per la bellezza dei suoi luoghi, ma anche per la qualità della sua vita e delle sue regole” conclude Alessio Coronas