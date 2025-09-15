Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 15 Settembre 2025

Sicurezza Parco Leonardo: i cittadini chiedono un presidio fisso delle forze dell’ordine

Canto: “Con il Sindaco Baccini sono sicuro si possa trovare una strada percorribile”

 

 

“Parco Leonardo non può più aspettare. I cittadini chiedono da tempo più sicurezza e un presidio fisso delle forze dell’ordine. Oggi c’è l’occasione concreta per dare una risposta chiara e definitiva: istituire qui la nuova sede principale della Polizia Locale di Fiumicino” dichiara Antonio Canto.

 

“Con il Sindaco Baccini sono sicuro si possa trovare una strada percorribile per risolvere definitivamente il tema sicurezza – sostiene Canto – La proposta è semplice e realizzabile: il Comune puó acquisire uno dei tanti edifici attualmente liberi a Parco Leonardo, seguendo le linee guida della convenzione attiva, e trasformarlo in un centro operativo all’avanguardia, con sala di controllo per le telecamere su tutto il territorio, spogliatoi, uffici tecnici, area logistica e parco mezzi. Una struttura moderna, capace di rafforzare in modo concreto la presenza sul territorio”.

 

 

“Questo darebbe – aggiunge – il giusto rilievo al nostro corpo di Polizia Locale fondamentale per il presidio del territorio, agenti da valorizzare con nuove risorse economiche e strumenti di lavoro adeguati”.

 

“Inoltre – prosegue – per il presidio la posizione strategica è accanto alla stazione ferroviaria, a due passi dall’aeroporto Leonardo da Vinci e a ridosso della Roma-Fiumicino, arteria che collega direttamente con la Capitale. Un presidio in questo punto significa più sicurezza per i residenti e un controllo più efficace sull’intero Comune”.

 

“Abbiamo un piano chiaro per Parco Leonardo: investire in sicurezza e servizi, partendo da qui. Con questa proposta non si parla di promesse astratte, ma di un progetto concreto e strategico che il Sindaco Baccini può realizzare da subito, assieme al Liceo ed un vero centro sportivo comunale, nell’interesse dei cittadini e delle famiglie che rappresentano un’area fondamentale per lo sviluppo decentrato di Fiumicino” conclude Antonio Canto

 

 

 

