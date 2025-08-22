Caricamento...

“Sere d’Estate 2025” Polemica a Passoscuro: insulti di Pappalardo a Meloni durante il concerto

I consiglieri di opposizione attaccano il Comune: “Conseguenze negative per eventi organizzati senza una direzione artistica”

 

Dopo gli insulti rivolti da Adriano Pappalardo a Giorgia Meloni, durante il concerto di Passoscuro, svoltosi mercoledì 20 agosto, esplode la polemica politica in città.

 

 

“Come volevasi dimostrare. L’improvvisazione dimostrata nell’organizzare questi eventi estivi ha procurato attimi di sconcerto durante la serata” dichiarano i consiglieri comunali di opposizione.

 

 

“Durante lo spettacolo – proseguono – inserito nel calendario ufficiale del Comune, Pappalardo ha sfruttato il palco per criticare la situazione politica attuale, ricorrendo a termini e gesti volgari che non condividiamo. A prescindere dal giudizio sui contenuti, che hanno diviso il pubblico tra fischi e applausi, riteniamo inaccettabile che in una piazza pubblica, finanziata con i soldi dei cittadini, si dia spazio a un linguaggio violento e offensivo, lontano dallo spirito di intrattenimento“.

 

 

“A quanto pare – concludono i consiglieri comunali di opposizione – la mancanza di una direzione artistica, che avevamo segnalato da subito, ha prodotto questo risultato. Scelte frettolose e superficiali rischiano di generare conseguenze negative per la comunità”.

 

 

