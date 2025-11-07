Scontro in Consiglio Comunale, la maggioranza difende il Presidente Severini

Toni sopra le righe da parte di un esponente dell’opposizione durante la seduta odierna

Seduta movimentata quella di oggi in Consiglio Comunale, dove un acceso confronto politico è sfociato in un episodio che ha suscitato polemiche. Durante il dibattito, un esponente dell’opposizione ha rivolto al Presidente del Consiglio, Roberto Severini, espressioni ritenute offensive e fuori luogo.

L’episodio è stato duramente criticato dai Capigruppo della Maggioranza, che in una nota congiunta hanno espresso “solidarietà al Presidente Severini, ancora una volta oggetto di attacchi personali inaccettabili”.

“Il confronto politico – si legge nel comunicato – può essere anche acceso e serrato, ma non può mai scadere nell’offesa o nella mancanza di rispetto verso le persone e le istituzioni che rappresentano”.