Scritto da Fiumicino Online - martedì, 20 Gennaio 2026

Sanità territoriale, il Pd chiede chiarezza sui finanziamenti

Califano e Di Genesio Pagliuca: “Il Comune non ha né i fondi né le competenze. Il governo ripristini subito il finanziamento regionale”

 

 

“Dopo giorni di colpevole silenzio sul definanziamento dei fondi destinati al potenziamento del presidio di via Coni Zugna e all’ospedale di prossimità oggi arriva la raffazzonata dichiarazione del sindaco Baccini: se non ci sono i soldi li metterà lui, inteso come Comune” lo dichiarano la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano e il capogruppo Pd del Comune di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

 

 

“Bugia. E anche molto grande – incalzano – Primo perché il Comune non ha 6,3 milioni di euro da destinare a una sola opera, a meno di non tagliare tutti i servizi essenziali o aprire un maxi-mutuo che porterebbe il peso fiscale a livelli esorbitanti. Secondo: non ne ha le competenze. E il sindaco lo sa benissimo”.

 

 

Se può bypassare tutte le procedure allora perché non realizza con fondi comunali un vero e proprio ospedale che per anni ha invocato quando era in opposizione? Baccini avrebbe fatto più bella figura dicendo per una volta la verità: questa è una infrastruttura regionale, il centrodestra al governo si sbrighi a rimettere a bilancio quel finanziamento” concludono Michela Califano e Ezio Di Genesio Pagliuca

 

 

