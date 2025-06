Rischio incendi Isola Sacra, Di Genesio Pagliuca: “Madonnella, una pulizia che sa di presa in giro”

“A questo punto non ci resta che segnalare la situazione alle autorità competenti”

“Dopo i nostri comunicati, l’Amministrazione comunale ha evidentemente mandato qualcuno, nella giornata di venerdì 20 giugno, a pulire l’area della Madonnella a Isola Sacra. Ma solo i bordi” si legge nel post, sul social del consigliere dell’opposizone Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Abbiamo sperato – prosegue il post – che i lavori proseguissero nel pomeriggio. Invece no. Il ‘lavoro’ era già finito. Il risultato? Praticamente nulla. Il rischio incendi resta, così come tutto il degrado”.

“A questo punto non ci resta che segnalare la situazione alle autorità competenti. Perché così sembra davvero una presa in giro. E a prenderci in giro è, ancora una volta, il Comune” conclude il post di Ezio Di Genesio Pagliuca