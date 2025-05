Referendum, Sinistra Italiana Fiumicino: “Non ancora installate le plance per la propaganda elettorale”

“Questo ritardo impedisce una corretta informazione ai cittadini”

“A meno di un mese dalle elezioni, denunciamo con fermezza la grave inadempienza dell’Amministrazione comunale che, ad oggi, non ha ancora provveduto a installare le plance per l’affissione della propaganda elettorale” lo dichiara il direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino.

“È inaccettabile che in un momento fondamentale per la democrazia nazionale come il referendum – prosegue – non vengano garantiti gli spazi previsti dalla legge. Questo ritardo mina l’equità e la trasparenza della campagna elettorale, impedendo una corretta informazione ai cittadini”.

“A ciò si aggiunge il silenzio assordante anche dell’attuale amministrazione, sul referendum dell’8 e 9 giugno prossimo: nessuna comunicazione, nessuna campagna informativa, nessun invito al voto. Un atteggiamento grave, che dimostra scarso rispetto per la partecipazione democratica. I cittadini hanno il diritto di essere informati e messi in condizione di esprimersi” conclude il direttivo di Sinistra Italiana Fiumicino