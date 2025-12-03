Rampa A91 inaugurata e richiusa in 24 ore: esplode la protesta dell’opposizione

Meloni, Bonanni, Zorzi e Di Genesio Pagliuca denunciano: “Inaugurazione improvvisata, i cittadini meritano serietà”

A meno di ventiquattr’ore dall’inaugurazione, la nuova rampa di accesso alla A91 a Parco Leonardo è stata richiusa, scatenando le dure critiche dei Consiglieri comunali di opposizione. “Una situazione che definire ridicola è persino generoso”, attaccano Meloni, Bonanni, Zorzi e Di Genesio Pagliuca, denunciando gravi carenze di sicurezza e una gestione dell’opera definita “inconcepibile”.

“Aperta il 1 dicembre, la nuova rampa di accesso alla A91 di Parco Leonardo, in direzione Roma, è stata chiusa il 2 dicembre. Una situazione che definire ridicola è persino generoso” è il commento dei Consiglieri comunali di opposizione Paola Meloni, Barbara Bonanni, Fabio Zorzi, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Già dopo poche ore dall’inaugurazione – proseguono – gli automobilisti si sono trovati davanti a un’infrastruttura priva delle condizioni minime di sicurezza. La gestione del flusso veicolare era totalmente assente: nessuna regolamentazione tra le auto provenienti da Via delle Arti e quelle dal ponte di Via del Caravaggio, cambi di corsia incontrollati, uno spartitraffico che invece di ordinare il traffico lo rendeva ancor più caotico”.

“Nelle primissime ore di martedì 2 dicembre la situazione è ulteriormente degenerata – ribadiscono – la rampa risultava completamente allagata dopo le piogge notturne. Non un semplice ristagno, ma un allagamento tale da bloccare alcuni veicoli rimasti in panne. È inconcepibile che una struttura appena aperta presenti criticità di questa portata”.

“Se un’opera pubblica inaugurata ieri è già impraticabile oggi, significa che qualcosa non è stato né progettato né verificato in maniera adeguata – rimarcano – È grave che la rampa sia stata aperta senza segnaletica completa, senza interventi definitivi di regolazione del traffico, senza un collaudo che garantisse la corretta regimazione delle acque piovane”.

“Per questo chiediamo di convocare immediatamente una Commissione dedicata. Vogliamo capire chi ha autorizzato l’apertura, in quali condizioni, con quali verifiche e con quali responsabilità. I cittadini meritano sicurezza e serietà, non inaugurazioni improvvisate” concludono Paola Meloni, Barbara Bonanni, Fabio Zorzi e Ezio Di Genesio Pagliuca