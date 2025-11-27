Quarta pista, cresce il fronte contrario anche nel X Municipio di Roma

Il Consiglio Municipale approva la mozione: sostegno ai cittadini e richiesta di un riesame completo dell’opera

Il Consiglio Municipale del X Municipio di Roma ha approvato la mozione, presentata dai consiglieri Valerio Facchinelli e Franco Possanzini, con la quale si chiede un ripensamento profondo del progetto della cosiddetta “quarta pista” dell’aeroporto, esprimendo al contempo vicinanza e sostegno alle preoccupazioni avanzate dai cittadini. La mozione sollecita inoltre una valutazione puntuale di tutti gli impatti ambientali, sociali ed economici che l’opera comporterebbe.

“Oggi si segna un passaggio significativo nel nostro impegno comune per la tutela dell’ambiente del litorale romano – dichiarano Valerio Facchinelli, consigliere municipale di Europa Verde del X Municipio, e Carlo Rosati, segretario di Avanti Fiumicino – La richiesta, espressa con urgenza nella mozione, di avviare un approfondito riesame dell’interesse pubblico dell’opera alla luce delle criticità ambientali, sociali e territoriali già evidenziate, pesa come un macigno sulla scelta di insistere con un progetto che sarebbe una catastrofe senza precedenti per l’intero litorale. Le ripercussioni riguarderebbero tanto la città di Fiumicino quanto il territorio del X Municipio“.

I due rappresentanti, Valerio Facchinelli e Carlo Rosati, ribadiscono inoltre l’impegno delle associazioni e dei cittadini nel contrastare il progetto: “A tutela di tutte le persone che meritano di vedere raccontata un’altra storia, diciamo ancora una volta che non possiamo e non vogliamo tollerare questo scempio. Continueremo a mantenere alta la guardia in difesa di quello che è, e deve restare, patrimonio ambientale e civico dei nostri territori“.