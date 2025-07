Porto Crocieristico, Califano: “Dopo la relazione della Corte dei Conti va stralciato dalle opere del Giubileo”

“L’area del vecchio faro va sì riqualificata, ma non certo con in questo modo”

“Ora anche la Corte dei Conti lo certifica: il porto crocieristico privato di Fiumicino è un’opera non coerente con le celebrazioni giubilari. Non c’è giorno che un ente statale non faccia cadere la maschera di questa speculazione mascherata. Un progetto fuori da ogni regolamentazione nazionale ed europea, improponibile sotto tutti i punti di vista: ambientale, infrastrutturale. Ma anche molto semplicemente da quello viario. Non sono previste strade di supporto” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Un porto a Fiumicino è già stato finanziato – sottolinea – Ed è un porto commerciale sotto l’egida dello Stato e dell’autorità di sistema portuale, non certo di qualche grande compagnia privata, regolamentato e con un progetto sostenibile per la città. Su quello bisogna puntare e non su altro“.

“Il porto crocieristico privato va invece immediatamente stralciato dal ‘pacchetto giubilare’ e salutato senza alcun rimpianto. L’area del vecchio faro va sì riqualificata, ma non certo con in questo modo” conclude Michela Califano