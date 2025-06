Picca-Poggio “Roma Fiumicino ancora una volta Miglior Aeroporto in Europa”

“Un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità dei servizi, l’attenzione al passeggero e l’eccellenza operativa di uno degli hub più importanti a livello internazionale”

“Siamo felici di apprendere che l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino è stato premiato ancora una volta, come Miglior Aeroporto in Europa da ACI Europe (Airports Council International Europe), l’associazione che rappresenta oltre 500 aeroporti in 55 paesi.” Lo dichiarano l’Assessore Monica Picca e l’Assessore al Turismo, Federica Poggio.

“Un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità dei servizi, l’attenzione al passeggero e l’eccellenza operativa di uno degli hub più importanti a livello internazionale. Un lavoro quotidiano di migliaia di persone che, con impegno e professionalità, contribuiscono a rendere Fiumicino, la nostra Città, un punto di riferimento nel panorama aeroportuale e turistico.” Concludono Picca e Poggio.