Piano delle opere 2026-2028: investimenti nel sociale e nelle infrastrutture per rafforzare Fiumicino

Scuole, servizi, viabilità e spazi pubblici al centro di una strategia che unisce coesione sociale e sviluppo economico

Un piano che guarda al futuro della città puntando su inclusione, servizi essenziali e opere strategiche. Il Piano delle opere 2026-2028 del Comune di Fiumicino delinea una programmazione organica che mette insieme sociale ed economia come pilastri complementari della crescita. Una visione chiara, sottolineata da Alessio Coronas, che individua negli investimenti pubblici uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e rafforzare il tessuto economico locale.

“Il Piano delle opere 2026-2028 rappresenta una scelta politica chiara: investire nel sociale e nei servizi essenziali come leva di crescita e coesione per la città. Non si tratta di singoli interventi scollegati, ma di una programmazione che guarda al futuro di Fiumicino in modo organico e responsabile” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino.

“Nel Piano sono previsti – aggiunge – interventi su edilizia scolastica, asili nido, strutture comunali dedicate agli anziani, impianti sportivi e spazi pubblici di aggregazione. Ambiti che incidono direttamente sulla qualità della vita delle famiglie e delle fasce più fragili. Il sociale non è una voce marginale, ma un’infrastruttura fondamentale della città”.

“Accanto a questo, il documento di programmazione prevede – sottolinea Coronas – interventi su viabilità, manutenzione stradale, illuminazione pubblica, sicurezza degli edifici comunali e riqualificazione urbana. Sono opere che hanno una ricaduta diretta sul tessuto imprenditoriale locale, composto in larga parte da micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il motore dell’economia di Fiumicino. Una città che investe in servizi e infrastrutture crea le condizioni per uno sviluppo economico più solido e duraturo”.

“Il Piano delle opere 2026-2028 tiene insieme sociale ed economia, dimostrando che non sono ambiti contrapposti ma complementari. Senza coesione sociale non c’è crescita, senza un’economia locale forte non è possibile sostenere politiche sociali efficaci. Come presidente della Commissione – conclude Alessio Coronas – continuerò a lavorare affinché ogni intervento previsto produca benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese, rafforzando la comunità di Fiumicino nel suo insieme”.