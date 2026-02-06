Petrillo replica all’Assessore: “Ricostruzione non vera, ristabilisco i fatti”

Il consigliere comunale respinge le accuse e chiarisce il senso del video sul tavolo da ping-pong: “Nessun attacco personale, solo un tema amministrativo”

“In merito all’articolo pubblicato da Fiumicino Online con dichiarazioni dell’Assessore all’Ambiente sul mio conto, ritengo doveroso ristabilire la verità” afferma il consigliele comunale Angelo Petrillo

“Il mio intervento – spiega – è stato un semplice video ironico sullo spostamento di un tavolo da ping-pong tra due parchi. Un tema amministrativo, trattato senza attacchi personali, senza citare nomi e senza alcun riferimento a vicende private. Non ho mai nominato l’Assessore. Non ho mai citato suo figlio né il nome del Parco. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Eppure, a mezzo stampa, mi sono state attribuite intenzioni e comportamenti falsi, lasciando intendere una mia mancanza di sensibilità verso una vicenda personale”.

“Si tratta di una ricostruzione non vera, costruita per screditarmi pubblicamente – incalza il consigliere comunale – Mentre io ho pubblicato un semplice video sui social, l’Assessore ha scelto la via della gogna mediatica, a mezzo stampa, trasformando una questione amministrativa in un attacco personale. Un metodo scorretto, che sposta il confronto dal piano politico a quello emotivo e strumentale. È altrettanto grave che l’articolo sia stato pubblicato senza chiedermi alcuna replica preventiva, contribuendo a diffondere una rappresentazione distorta dei fatti”.

“Respingo con forza queste accuse e denuncio un tentativo evidente di delegittimazione personale. La politica si fa sui contenuti, sulle scelte e sulla gestione della città, non attraverso insinuazioni e narrazioni costruite ad arte. Continuerò a svolgere il mio ruolo con serietà, libertà e rispetto, senza farmi intimidire” conclude Angelo Petrillo